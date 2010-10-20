Литвин: демократію в Україні руйнує опозиція

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що опозиція шукає приводи «для нарощування політичного конфлікту в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи блокування народними депутатами від БЮТ роботи парламенту.

В.ЛИТВИН вважає, що опозиційні політичні сили докладають усіх зусиль, «щоб підвищувати політичний градус в нашому суспільному житті й довести його до точки кипіння до 31 числа або після 31 жовтня».

Голова ВР зазначив, що опозиція, звертаючись до міжнародних структур, говорить про наступ на демократію, але при цьому сама руйнує засади демократії в Україні.

«Водночас зусиллями тих, хто ці заклики формулює, ці сигнали подає, руйнується парламентаризм, руйнується по суті справи демократія в Україні», - додав він.

На думку спікера, проблема полягає в тому, що «розпалюється або є бажання розпалити політичну війну в Україні і втягнути країну в черговий раз у складні політичні розбірки».

В.ЛИТВИН запропонував опозиції направити свої зусилля не на критику проекту Податкового кодексу, а на його удосконалення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати від БЮТ заблокували трибуна і президію парламенту. Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що фракція БЮТ вимагає першочергового розгляду питання щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності.