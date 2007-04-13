Кучма зізнався, що все життя хотів розігнати Раду

Колишній президент Леонід Кучма виступає за те, щоб сторони політичного конфлікту в Україні сіли за стіл переговорів і знайшли компроміс.

"Пора зупинитися одній й іншій стороні, бо можна зайти з такі дебрі, з яких важко вибратись", - сказав Кучма у четвер ввечері в ефірі каналу "Інтер".

Водночас він зазначив, що остаточне рішення щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту має ухвалити Конституційний Суд.

При цьому, на думку Кучми, "ті норми і приклади про перехід депутатів до коаліції не є підставою для розпуску парламенту".

"Я розумію, в якому стані опинився президент, видавши під тиском указ. Вихід єдиний – простягти руку один одному", - сказав він.

Кучма зазначив, що, розпустивши парламент, Віктор Ющенко створив прецедент можливості діяти так само у разі, якщо новосформована більшість його не влаштовуватиме.

"Прецедент – це страшна справа. Ми вже його створили під час помаранчевої революції, тепер ми бачимо наслідки, що вже не парламент чи уряд вирішує, а вулиця", - сказав він.

Водночас Кучма зізнався:

"У мене бажання внутрішнє було (розпустити парламент), але я і кроку не зробив. І публічно не заявляв!".

Українська правда