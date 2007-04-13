Черновецький рятує політсили від ”якихось алкоголіків”

Київська міська державна адміністрація за дорученням Кабінету міністрів України обмежила у центрі Києва продаж міцних алкогольних напоїв на період проведення масових політичних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Було доручення мера на виконання доручення Кабінету міністрів, щоб обмежити торгівлю алкогольними напоями, особливо у центральній частині міста», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО. Він зазначив, що це превентивний захід, щоб «якісь алкоголіки не понапивались і не вчинили бійку, а потім сказали, що це політичні сили вчиняють».

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, обмеження стосується лише міцних алкогольних напоїв, тобто міцніших за пиво. Обмеження стосується як магазинів в центральній частині міста, так і малих архітектурних форм. Це обмеження продажу алкогольних напоїв введено, за його інформацією, у Шевченківському та Печерському районах, а також частково у Подільському та Голосіївському районах.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив журналістам, що після припинення акцій заборону буде знято.