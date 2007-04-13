Зварич знову пообіцяв кабінету Януковича - тюрми

Урядовці, які відмовляться фінансувати вибори, нестимуть кримінальну відповідальність.

Як повідомляє прес-служба "Нашої України", таку думку висловив постійний представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ, коментуючи вчорашній указ глави держави, що зупиняє постанову Кабінету міністрів про заборону фінансування виборчого процесу.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що відповідно до 106 статті Конституції, укази Президента обов’язкові до виконання по всій території України. “Указ глави держави, який достроково припиняє повноваження Верховної Ради, містить пункт щодо призначення дати позачергових виборів і забезпечення їх фінансування”, - підкреслює він.

“Тому постанова Кабміну, яка практично зводилася до того, щоб саботувати президентський указ, була незаконною, - переконаний Р.ЗВАРИЧ. - Звичайно, Президент, виходячи зі своїх конституційних повноважень, зупинив дію цієї постанови з одночасним зверненням до Конституційного Суду”.

Постійний представник Президента наголошує, що на даний момент Кабмін, відповідно до чинного законодавства, зобов’язаний профінансувати проведення дострокових парламентських виборів.

На питання, які наслідки матиме ігнорування урядовцями указу глави держави, Р.ЗВАРИЧ відповів: “Подібні дії окремих посадових осіб можуть бути кваліфіковані в контексті особливої частини Кримінального кодексу. В даному випадку, Кабмін, не маючи жодних правових підстав не виконувати указу Президента, фактично входить у антизаконну сферу”.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Кабінетом міністрів видав постанову «Про заходи щодо запобігання діям, які порушують Конституцію та закони України», якою визнано неможливим виконання Указу Президента України від 6 квітня 2007 року № 285 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України».

12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію цієї постанови уряду і звернувся до Конституційного Суду з проханням вивчити цей документ на відповідність Основному Закону.