ЦВК дозволить виборчкомам порушувати, але в боротьбі за права кандидатів

Територіальні виборчі комісії мають право порушити виборчі строки, аби відновити порушені права кандидатів під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це заявив заступник голови Комісії Андрій МАГЕРА під час зустрічі з представниками Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Зокрема, А.МАГЕРА критично висловився щодо підходів окремих територіальних виборчих комісій до прийняття рішень, якими ТВК фактично не дають можливості забезпечити виборчі права громадян. Так, за його словами, непоодинокими є випадки, коли кандидатам без підстав відмовляють у реєстрації, а після рішення суду, яке зобов’язує ТВК розглянути питання щодо реєстрації, відмовляють кандидатові знову - уже посилаючись на пропущені строки для такої реєстрації.

«На моє глибоке переконання, у цих випадках, за наявності рішення суду, ТВК має право вийти за межі виборчих строків, аби відновити порушені права кандидатів. Інакше виникає сумнів щодо відображення волевиявлення виборців відповідної територіальної громади», - сказав А.МАГЕРА.

У свою чергу член ЦВК Ігор ЖИДЕНКО під час зустрічі також висловив занепокоєння з приводу того, що нинішня виборча кампанія проходить не за тими стандартами, які вже стали нормою для України під час проведення парламентських та президентських виборів. Це, на його думку, є загрозою для демократичності перебігу виборів ще й з огляду на стислі строки проведення виборів та недосконалість виборчого законодавства. Крім того, відзначив він, на ситуацію також впливають недосконалий стан правосуддя в Україні, втручання окремих місцевих органів виконавчої влади у процеси внутрішньопартійної діяльності, які мають регулюватися власне політичними силами.

Учасники зустрічі обговорили питання організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій, друкування виборчих бюлетенів, здійснені заходи щодо підвищення правової культури виборців. Члени ЦВК висловили жаль, що стислі строки виборчої кампанії не дали можливості провести тренінги для членів територіальних та дільничних виборчих комісій, що запобігло б багатьом помилкам як у роботі комісій, так і в оформленні виборчої документації.