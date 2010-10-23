Депутати від БЮТ викликали слідчу групу до харківської типографії

Народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до типографії «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

За словами В.ФІЛЕНКА, у типографії «Фоліо-плюс», яка розташована за адресою: вулиця Лодзинська, 9, виявлені віддруковані бюлетені для виборів до місцевих рад 31 жовтня. При цьому, як повідомив депутат, друкування бюлетенів продовжується, повідомляє інтернет-огляд з Харкова «Головне».

Директор типографії Дмитро БАЛАН розповів народним депутатам, що видавництво «Фоліо-плюс» уклало договір на оренду друкарського устаткування з іншим видавництвом – «Майдан», яке нібито і займається друкуванням бюлетенів до виборів. У той же час, надати якісь документи, які б підтверджували правомочність «Майдану» і «Фоліо-плюс» друкувати документи суворої звітності до виборів Д.БАЛАН не зміг через їх відсутність у друкарні. Крім того, як зазначає В.ФІЛЕНКО, бюлетені на устаткуванні «Фоліо-плюс» друкують працівники саме цієї типографії, що підтверджується розповідями самих друкарів.

Народні депутати підкреслюють, що договорів територіальної виборчої комісії з вказаною друкарнею Д.БАЛАН надати також не зміг, як і не зміг надати документи, які б підтверджували правильність виготовлення, обліку і транспортування бюлетенів.

В.ФІЛЕНКО зажадав від Д.БАЛАНА негайно зупинити процес друку неврахованих бюлетенів, і звернувся з відповідним депутатським запитом до прокуратури області.

Як заявив голова харківської "Батьківщини", кандидат на посаду мера Харкова Арсен АВАКОВ, інформацію про те, що в одній з типографій Харкова друкуються фальшивки, він одержав напередодні телефоном від аноніма.

За словами незнайомця, "ліві" бюлетені друкуються у величезній кількості, без будь яких-спеціальних методів охорони, захисту, контролю і обліку, після чого продукція вивозиться з типографії у невідомому напрямі. На цьому ж підприємстві, повідомив анонім, друкується агітаційна продукція без вихідних даних, зокрема Партії регіонів.

А.АВАКОВ продемонстрував журналістам бюлетень на вибори до Харківської облради за партійними списками, бюлетень по мажоритарному округу в Лозовій і Харківському районі, йдеться у повідомленні.

"Ми маємо всі підстави, а зараз і докази, говорити про те, що голова територіальної (Харківської міської) виборчої комісії (Олександр) ДМИТРЕНКО, голова обласної виборчої комісії (Олександр) РУСАНОВ, що перебувають у цих комісіях за квотою Партії регіонів, фактично саботують процес, а по суті, беруть участь у порушенні законів України і забезпечують підроблене голосування. Організовують фальсифікацію голосування. Це кримінальний злочин, який ми вимагаємо негайно припинити", - заявив А.АВАКОВ.

Він також додав, що у відповідь на вимогу учасників виборчого процесу і членів комісії до голів обласної територіальної комісії і міської територіальної виборчої комісії "показати, на якій підставі, за якими договорами, де друкуються бюлетені, який порядок їх зберігання, транспортування, охорони, маркування, голови комісій ухиляються від відповідей".

"Обласна організація партії "Батьківщина" вимагає припинити процедуру видачі бюлетенів, оприлюднити інформацію де, на яких підставах, в яких кількостях, при якому контролі друкуються бюлетені для голосування, як контролюються форми, як контролюється процедура завезення бюлетенів", - заявив А.АВАКОВ.

Він також сказав, що "Батьківщина" вимагає затвердити нову форму бюлетенів і виготовити їх наново. «Це треба зробити негайно, щоб не допустити зриву виборів», - підкреслив А.АВАКОВ.

"Коли про бюлетені ми дізнаємося з анонімного дзвінка – це означає, що процедури чесного голосування бути не може", - додав він.

"Я звертаюся до Президента України, який неодноразово заявляв про чесні вибори, і прошу забезпечити ці чесні вибори тут, у Харкові. Тому що те, що відбувається зараз тут, це ганебна, абсолютно негодяща процедура, яку ніяк не можна назвати виборами", - наголосив А.АВАКОВ.