Тігіпко: хочу побудувати правильну партію, якщо ні - будуть жорсткі дії

Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не дозволить своїй партії перетворитися на якесь товариство з обмеженою відповідальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку.

«Не думаю, що партія «Сильна Україна» сьогодні може або має якісь проблеми, щоб перетворитися на таке ТОВ, тому що, як тільки це відбуватиметься, з мого боку будуть дуже жорсткі дії», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він описав, якою хоче бачити «Сильну Україну»: «Мені потрібна партія, в якій є внутрішня дискусія, мені потрібна партія, де молодий хлопець, який прийде, захоче займатися політикою, матиме можливість змінити ТІГІПКО на його позиції, де буде дуже велика конкуренція всередині».

При цьому С.ТІГІПКО додав: «Якщо цього не відбудеться, такі партії перспектив не мають. Я хочу побудувати правильну, хорошу партію. Якщо будуть такі побоювання, значить, будуть жорсткі дії з нашого боку».