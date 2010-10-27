Жванія оголосив принципову позицію депутатської групи «Право вибору»

Парламентська депутатська група «Право вибору» не буде голосувати за законопроект про мови.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії «Християнсько-демократичний союз», про це заявив координатор парламентської групи, член колегії ХДС, народний депутат Давид ЖВАНІЯ.

«Якщо проект закону про мови все-таки буде винесений на голосування в парламенті, депутатська група «Право вибору» – офіційний представник ХДС у Верховній Раді – не підтримає двомовність на державному рівні. Це – наша принципова позиція», – сказав він. «Вважаю, що державна мова має бути одна – українська. Подивіться, усі європейські країни підтримують свої рідні мови. І ми також маємо це робити», - наголосив Д.ЖВАНІЯ.

«В умовах економічної кризи і "вмираючої" інфраструктури в країні, ми не маємо права сваритися щодо таких питань. Треба засукати рукави і працювати. Ми маємо максимально відмовитися від того, що роз`єднує суспільство», – висловив переконання політик.