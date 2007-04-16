Члена ЦВК забрала швидка: кворуму знову немає

В Центральній виборчій комісії знову немає кворуму для проведення її роботи.

Член ЦВК Юрій Донченко, який зранку в понеділок вийшов на роботу, знову опинився в лікарні.

"Йому стало зле і його навіть забрала швидка", - повідомили УП в прес-службі ЦВК.

Крім Донченка, хворіють також Ігор Качур, Олександр Чупахін та Броніслав Райковський, яких пов`язують з антикризовою коаліцією.

Для роботи ЦВК необхідна присутність її 10 членів. Зараз працює лише 9.

На минулому тижні кілька членів Центральної виборчої комісії звернулися до КС із проханням якомога швидше винести рішення щодо легітимності указу президента. ЦВК дотепер не одержала гроші на виборчу кампанію.

Тим часом, 17 квітня завершується висування кандидатів у депутати на з`їздах партій і блоків. 27 квітня документи повинні бути передані в ЦВК.

Українська правда