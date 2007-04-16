Ющенко закликав силовиків на гаяти часу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО чекає від керівників силових структур чіткого виконання указу про дострокове припинення повноважень парламенту. Про це глава держави заявив сьогодні під час щотижневої зустрічі з керівниками силових та правоохоронних відомств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив, що вимагає від правоохоронців та силовиків чіткої та ефективної роботи із забезпечення порядку та законності. За словами Президента, це, безперечно, стосується і виконання Указу про дострокове припинення повноважень парламенту.

«Не гайте дарма час. Президент прийняв Указ. Я від вас чекаю його чіткого виконання. Це є ваша функція – продемонструвати 48 мільйонам громадян, що в Україні працює закон, і фундаментальне право людини на вибори буде реалізовано», – наголосив В. ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що реакція правоохоронців, і в першу чергу Генеральної прокуратури та СБУ, на дії, що порушують закон і спрямовані на невиконання Указу та зрив виборів, має бути негайною.

Генеральна прокуратура, наголосив Президент, звертаючись до генпрокурора, має також “сформувати чітку позицію на рішення ряду обласних рад щодо Указу Президента від 2 квітня”.

Крім того, Глава держави вказав усім присутнім на необхідність організувати публічну роботу їхніх відомств. З одного боку, йдеться про доведення до працівників відповідних структур результатів зустрічей з Президентом та прийнятих на них директив, з іншого – про інформування суспільства про свої дії та рішення, додав В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, нині ситуація в країні в цілому стабільна та контрольована. З цього приводу В.ЮЩЕНКО подякував усім, хто забезпечує такий стан речей. «Але разом із тим я хотів би від кожного керівника відомства почути про ефективно вжиті заходи», – наголосив він.

Президент також додав, що хоче чути регулярні доповіді щодо кроків, яких вживають керівники силових структур з метою забезпечення порядку та дотримання закону в державі.

У зустрічі взяли участь генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Держприкордонслужби Микола ЛИТВИН, начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС Олександр КІХТЕНКО, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олександр ГАЛАКА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, начальник Управління державної охорони Петро ПЛЮТА. Також на зустрічі були присутні Секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Валерій ГЕЛЕТЕЙ, керівник Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента Михайло ЮРСА.