У співробітника прокуратури, який порушив справу проти Лавриновича, - серцевий напад

Співробітник Київської міської прокуратури, який порушив кримінальну справу проти міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, перебуває в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ на брифінгу для преси за підсумками зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками силових відомств.

В.ГЕЛЕТЕЙ розповів про перебіг подій навколо прокуратури та порушення кримінальної справи проти О.ЛАВРИНОВИЧА. Зокрема, про те, що прокурор міста Києва Євген БЛАЖИВСЬКИЙ особисто скасував кримінальну справу стосовно О.ЛАВРИНОВИЧА за відсутністю підстав.

Крім того В.ГЕЛЕТЕЙ нагадав, що, за повідомленням народних депутатів, після приїзду до прокуратури Києва заступника Генпрокурора Віктора ПШОНКИ було проведено обшук в кабінеті начальника відділу київської прокуратури Анатолія МАТІОСА на наявність хабара.

При цьому В.ГЕЛЕТЕЙ додав, що зараз А. МАТІОС, який порушив кримінальну справу проти О.ЛАВРИНОВИЧА, перебуває в лікарні після серцевого нападу.