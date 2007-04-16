Піскун не заявляв, що Медведько перейшов на бік Ющенка

Народний депутат України від Партії регіонів, колишній генеральний прокурор Святослав ПІСКУН наголошує, що Генеральна прокуратура повинна бути поза політикою.

Про це С.ПІСКУН заявив у коментарі УНІАН з приводу внутрішньополітичної кризи, що склалася сьогодні у відносинах між гілками влади.

Підкресливши, що ніяка політична ситуація не повинна впливати на щоденну кропітку роботу Генпрокуратури по розкриттю злочинів і реагуванню на порушення законів, С.ПІСКУН зазначив: “Наскільки мені відомо, зараз прокуратура якраз займає таку нейтральну позицію, вона не втягується у політичне протистояння, тому мені здається, що так треба поводити себе і надалі”.

У цьому контексті С.ПІСКУН назвав такою, що не відповідає дійсності, інформацію, яка була розповсюджена сьогодні газетою “Известия в Украине”, де йому, зокрема, приписувалися слова, що “МЕДВЕДЬКО перейшов на бік ЮЩЕНКА”.

“Це спотворена інформація, і я такого інтерв’ю нікому не давав. Взагалі я не давав інтерв’ю “Известиям в Украине”, - заявив С.ПІСКУН.

За його словами, він давав інтерв’ю центральній редакції цієї газети у Москві, яке вийшло і є в електронному варіанті в Інтернеті, і в якому йдеться, що прокуратура не повинна бути заангажована політиками. “Це було моє оригінальне інтерв’ю. А те, що сьогодні, на превеликий жаль, вийшло в “Известиях в Украине” – це не відповідає дійсності”, - наголосив С.ПІСКУН.

З приводу самої політичної ситуації, яка склалася у державі, С.ПІСКУН заявив, що сьогодні він хоче звернутися до членів Конституційного Суду України і закликати їх прийняти законне, відповідальне рішення. “Якщо ще й Конституційний Суд не зможе встановити законність у цій країні і пояснити, що сьогодні відбувається з точки зору дотримання вимог Конституції, - Україна може провалитися у провалля беззаконня”, - зазначив екс-генпрокурор.