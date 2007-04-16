З’їзд НСНУ включив до виборчого списку Гриценка

«Народний Союз Наша Україна” затвердив список кандидатів у народні депутати від партії у кількості 450 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосували 589 делегатів V з’їзду НСНУ, 2 - проти і 6 утримались.

Список кандидатів у народні депутати був затверджений в алфавітному порядку, а черговість кандидатів планується затвердити на наступному етапі V з’їзду партії.

До списку, крім членів «Нашої України», включені і ряд членів інших політичних сил. Зокрема, до списку НСНУ включені голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, музикант Святослав ВАКАРЧУК, лідер політичної партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ, народний депутат 4-го скликання Георгій МАНЧУЛЕНКО, народний депутат 4-го скликання Іван ПЛЮЩ, народний депутат 5-го скликання, який входив до блоку «Наша Україна» від ПППУ, Микола ОНІЩУК, батько народного депутата Петра ПОРОШЕНКА Олексій ПОРОШЕНКО, президент УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, а також ряд інших відомих політичних діячів.

З’їзд «Народного Союзу Наша Україна» також прийняв рішення включити до виборчого списку партії міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” таке рішення проголосували 602 делегати V з’їзду НСНУ, який проходить сьогодні в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд осередків НСНУ виступили з вимогою включити до списку кандидатів у депутати А.ГРИЦЕНКА і виключити Олексія ІВЧЕНКА

Зокрема, голова Львівської обласної організації НСНУ Петро ОЛІЙНИК відкликав свою кандидатуру зі списку кандидатів на користь А.ГРИЦЕНКА.

Крім того, під час з’їзду з вимогою включити до списку кандидатів у народні депутати від НСНУ А.ГРИЦЕНКА виступив і голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ. «Це буде наша гордість», - сказав він.