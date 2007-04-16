Сюзанна Станік: засідання Конституційного суду під загрозою

Заступник голови Конституційного Суду Сюзана СТАНІК вважає, що заяви в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА спрямовані на зрив засідання КС та передбачає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО підготував указ про її звільнення.

Про це йдеться в заяві С.СТАНІК до В.ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, голови Конституційного Суду України Івана ДОМБРОВСЬКОГО, голові Верховного суду України Василя ОНОПЕНКА та засобів масової інформації

В заяві, яку має в своєму розпорядженні агентство, С.СТАНІК знову наголошує, що “реалізовується сценарій по зриву засідання Конституційного Суду України щодо звернення 53 народних депутатів України щодо конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України від 2 квітня 2007 року”. При цьому суддя КС додала, що “з цього приводу, за повідомленням ЗМІ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО розповсюдив про неї чергову неправдиву інформацію”.

”Цією заявою В.НАЛИВАЙЧЕНКО грубо порушив ст. 21, 31, 32, 126 Конституції України та ст. 7, 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Ці дії В.НАЛИВАЙЧЕНКА спрямовані на зрив засідання КСУ, призначеного на 17 квітня”, - підкреслює С.СТАНІК.

”Як я передбачаю, вже підготовлено, а може, й підписано указ Президента про мою відставку”, - сказала С.СТАНІК, наголошуючи, що залишає за собою право відповідного правового реагування, згідно з Конституцією, діючим законодавством України та Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що Служба безпеки України отримала попередню інформацію щодо отримання одним із близьких родичів судді Конституційного суду України Сюзанни СТАНІК певної кількості нерухомості та земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.