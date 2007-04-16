МЗС РФ звинуватив Тимошенко в антиросійській пропаганді

"Антиросійським маніфестом" назвав російський МЗС статтю лідера БЮТ Юлії Тимошенко, в якій вона виклала свою концепцію по приборканню "імперської суті" Кремля і створенню противаг російському експансіонізму. Як заявили в російському зовнішньополітичному відомстві агентству РІА Новости, Тимошенко намагається "повернути свыт в атмосферу "холодної війни".

"Очевидно, що йдеться про свого роду антиросійський маніфест, спробу знову провести розділові лінії в Європі і повернути світ як мінімум в атмосферу "холодної війни", - заявили в Департаменті інформації і друку МЗС Росії.

У міністерстві також відзначили, що зазвичай МЗС не коментує статті в зарубіжних ЗМІ, але в даному випадку "є всі підстави зробити виключення з правил". На думку російських дипломатів, ті, хто готував вказану статтю, "явно сумують за минулим, відчувають ностальгію за по-військовому простими відносинами в Європі". "Не можна недооцінювати небезпеку спроб повернути час назад. У будь-якому випадку Росія не дасть себе втягнути в нову конфронтацію, для якої не немає ніяких об`єктивних підстав. Не будемо піддаватися на провокації", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялось, у статті, яку в кінці квітня опублікує американський журнал Foreign Affairs, Тимошенко пропонує Заходу відмовитися від сепаратних операцій з російським "Газпромом" і застосувати проти нього антимонопольні процедури, подібні тим, які використовує ЄС відносно компанії Microsoft.

Лідерка БЮТ також висловила думку, що Кремль втратив "відчуття пропорцій" через притік нафтодоларів і його потрібно повернути до реальності. На думку Тимошенко, західним країнам слід об`єднатися проти їх спільного ворога - Росії, "поки спектр можливостей найбільш широкий".

Лента.ру