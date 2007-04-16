Тимошенко: політики зіпсували Конституційний суд до непридатності

Блок Юлії Тимошенко не визнає рішення Конституційного Суду, якщо він визначить неконституційним указ Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, якими будуть подальші дії БЮТ, якщо КС визнає неконституційним указ глави держави про розпуск ВР.

«Ми не визнаємо таке рішення суду, тому що сьогодні забагато повідомлень про корупційність конституційних суддів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також наголосила, що на сьогоднішній день КС фактично скомпрометований. «Тому я вважаю, що політики з владного табору зіпсували Конституційний Суд до такого стану, що він вже є непридатним для суспільства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.