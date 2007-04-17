Москва звинуватила Тимошенко у зазіханнях на... мир у всьому світі

Міністерство закордонних справ Росії назвало антиросійським маніфестом і спробою повернути світ в атмосферу "холодної війни" статтю лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в журналі Foreign Affairs.

"Очевидно, що йдеться про своєрідний антиросійський маніфест, спробу знову провести розподільчі лінії в Європі й повернути світ щонайменше в атмосферу "холодної війни", - заявили в Департаменті інформації та друку МЗС Росії, коментуючи статтю Ю.ТИМОШЕНКО "Стримування Росії", передає РІА «Новости».

Стаття Ю.ТИМОШЕНКО буде опублікована в американському журналі наприкінці квітня. Лідер БЮТ пропонує скоординувати політику Заходу, використовуючи всі можливі напрямки тиску на Росію.

В коментарі департаменту наголошується, що зазвичай МЗС Росії не коментує статті в зарубіжних ЗМІ. "Але в даному випадку є всі підстави зробити виняток із правил", - заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

"Незважаючи на закінчення "холодної війни", в глобальній політиці продовжують діяти сили, які ніяк не можуть переступити через себе й подолати інтелектуальну й політико-психологічну спадщину того періоду, включаючи установку на "заборону Росії". В світі знову стає задушливо від ідеології й офіційної пропаганди", - йдеться в коментарі.

МЗС Росії вважає, що «подібний сюрреалізм у світовій політиці чреватий і тим, що скоротяться можливості для міжнародної співпраці по всьому спектру загальних для всіх держав проблем, включаючи нові виклики й загрози безпеці та стійкому розвитку, врегулювання регіональних конфліктів».

МЗС убачає в спробах "облаштувати територію вздовж західних кордонів Росії як прифронтову зону" "щось більше й небезпечніше, ніж туга за минулим".

МЗС РФ заявив, що в цих умовах Росія продовжуватиме послідовно дотримуватися своїх зовнішньополітичних принципів, таких як прагматизм і багатовекторність, і просувати позитивний порядок денний міжнародних відносин, конструктивні альтернативи рішення проблем сучасного світового розвитку.

"Стаття підтверджує актуальність заклику Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА в його Мюнхенській промові до серйозної й відвертої розмови. Причому російський керівник зробив це прямо й відкрито, тоді як у тих, хто ховається за замовною статтею Ю.ТИМОШЕНКО, не вистачило мужності діяти так само гідно", - зазначає МЗС РФ.