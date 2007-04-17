Сьогодні Ющенко зустрінеться з президентом Європейської комісії

Президент України Віктор Ющенко здійснить сьогодні робочий візит до Королівства Бельгія, де проведе робочу зустріч з президентом Європейської комісії Хосе Мануелем Баррозу. Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент зробить робочу зупинку в бельгійській столиці на шляху до м. Кардифф (Великобританія), де він спільно із президентом Польщі візьме участь у фінальній презентації заявки України та Польщі на право проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012.

Під час робочої зустрічі Президент України планує поінформувати президента Єврокомісії про розвиток політичної ситуації в Україні та кроки, які здійснюються ним для забезпечення її демократичного врегулювання.

РБК-Україна