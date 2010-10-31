У Тимошенко б вигнали дві третини губернаторів

Один з лідерів ВО "Батьківщина", заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що влада на місцях провалила нормальну організацію підготовки до проведення голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Києві.

"Голови обласних адміністрацій та представники місцевої влади так захопилися фальсифікацією виборів і так захопилися забезпеченням високих результатів для Партії регіонів, що повністю провалили організацію підготовки виборчої кампанії", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, вперше за історію незалежності місцева влада показала свою нездатність вирішити організаційні речі. Він зауважив, що вперше за останній час по областях вчасно не відкрились 20-30% виборчих дільниць.

"Раніше, навіть якщо одна дільниця відкривалася невчасно, то це вже була НП. А зараз кажуть, що це нормално, бо хтось зранку проспав", - додав він.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, під час цих виборів відбулася ненормальна ситуація з масовим передруком бюлетенів. "Передруковували через своє нехлюйство", - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, по всій Україні знаходять бюлетені, де приблизно тисяча кандидатів надруковані з неправильними прізвищами.

М.ТОМЕНКО наголосив, що нині йде багато розмов про кадрові перестановки на місцях після проведення виборів. "Якби я оцінював за здатністю організаційно забезпечити виборчу кампанію, мінімум би 2/3 голів обласних адміністрацій потрібно звільнити на наступний день після виборів", - сказав він.

Крім того, за його словами, ще однією проблемою виявилися величезні черги на виборчих дільницях та відсутність скриньок через надмірну кількість бюлетенів. "Було очевидно, що одна людина отримує 5 бюлетенів. І вже на 12-ту годину не було куди ці бюлетені кидати", - додав М.ТОМЕНКО.