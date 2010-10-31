На Чернігівщині у приміщенні ДВК святкують весілля

У селі Петрівка Щорського району Чернігівської області у приміщенні, де розташована дільнична виборча комісія, святкують весілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам координатор «Опори» Євген РОМАНЕНКО.

За його словами, дільнична виборча комісія у цьому населеному пункті розташована у Будинку культури. «У сусідньому залі з дільницею проходить святкування весілля. Люди буквально сприйняли слова Президента про створення святкового настрою у день виборів», - сказав він.