На Чернігівщині у приміщенні ДВК святкують весілля
13:44, 31 жовтня 2010Політика
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Слова Януковича сприйняли буквально...
У селі Петрівка Щорського району Чернігівської області у приміщенні, де розташована дільнична виборча комісія, святкують весілля.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам координатор «Опори» Євген РОМАНЕНКО.
За його словами, дільнична виборча комісія у цьому населеному пункті розташована у Будинку культури. «У сусідньому залі з дільницею проходить святкування весілля. Люди буквально сприйняли слова Президента про створення святкового настрою у день виборів», - сказав він.
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