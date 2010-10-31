Спостерігачі з організації «За справедливі вибори» системних порушень не бачать

Міжнародні спостерігачі з організації «За справедливі вибори» почали оприлюднювати перші підсумки своєї роботи в Україні.

Так, у розповсюдженій ними офіційній інформації, що її має у розпорядженні УНІАН, відзначається, що в організаційному плані вибори суттєво відрізняються від попередніх, перш за все, тим, що виборець на дільниці отримує шість бюлетенів, що накладає велике навантаження на членів виборчкомів. При цьому відзначається, що виявлені спостерігачами порушення і недоліки виконання виборчого законодавства не мають системного характеру, - і таким чином це дозволяє зробити висновок, що організація виборчого процесу значно поліпшилася, підготовка до виборів у цілому пройшла в спокійній обстановці, а недоліки, які фіксувалися на попередніх вибрах, українською владою у більшості випадків враховані і виправлені. Так, на відміну від попередніх виборів, громадяни, що не знайшли себе в списках, через суди дуже оперативно вносять себе до списків виборців.

З 8.00 на дільницях присутні 65 міжнародних спостерігачів ід організації «За справедливі вибори» , які здійснюють збір, аналіз та уточнення матеріалів щодо перебігу виборчого процесу в Україні.

Серед зафіксованих недоліків значаться черги на одеських дільницях, пов`язані з великою кількістю бюлетенів і відкриття з 5-хвилинним запізненням дільниці №30562 у Харкові.

В Івано-Франківській області спостерігачі з Румунії Крістіан-Валентин Хапенчук і Штефан Пурич як позитивний факт зафіксували зменшення кількості виборців, які побажали голосувати вдома.

Робота спостерігачів триває.