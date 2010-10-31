Результати екзит-полів у Черкасах, Хмельницькому і Чернівцях

Мером Хмельницького обрано Сергія МЕЛЬНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За нього проголосували 72,4% виборців. На другому місці йде Віктор КОЛІЩАК, за нього проголосували 9,2% виборців.

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Мером Чернівців обрано Миколу ФЕДОРУКА.

Як свідчать результати екзит-полу компанії GfK, за нього проголосували 63,6% виборців.

На другому місці йде Василь ЗАБРОДСЬКИЙ, за нього проголосували 8,5% виборців.

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За Сергія ОДАРИЧА проголосувало 40,4% виборців міста Черкаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Центру соціальних та моніторингових досліджень «Соціс» Микола ЧУРІЛОВ за результатами екзит-полу.

Друге місце за результатами екзит-полу посів Микола БУЛАТЕЦЬКИЙ – 13,6%.

На третьому місці - Євген ВЛІЗЛО, за якого проголосувало 12% опитаних.

Четверте місце займає Микола БІЛОУСОВ (9,9%), п’яте - Володимир МАМАЛИГА (9,3%).