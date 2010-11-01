На виборах мера Кременчука лідирує кандидат від "Батьківщини"

На виборах мера Кременчука Полтавської області, згідно з даними екзит-полу, лідирує народний депутат, кандидат від "Батьківщини" Олег БАБАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії “Асоціація гуманітарно-інформаційних технологій”.

За кандидатів на посаду міського голови відповіді респондентів розподілилися таким чином: О.БАБАЄВ - 49,2%; М.ГЛУХОВ - 25,6%; А.БЕСКОРОВАЙНИЙ - 6,0%; В.БУГАЙЧУК - 4,7%; В.ПЕТРЕНКО - 3,8%. Решта кандидатів набрала менше 3%. Проти всіх проголосувало - 7,1%.

Опитування проводилося біля виходу з приміщень виборчих дільниць на всіх виборчих округах міста з 8.00 до 20.00. Опитано 1500 респондентів без урахування виборців, що відмовилися від відповідей.

Громадська організація "Асоціація гуманітарно-інформаційних технологій" (м. Кременчук, Полтавська область, існує з 1998 року). 31 жовтня ц.р., за сприяння професійних соціологів, провела міський екзит-пол щодо виборів мера і міськради.