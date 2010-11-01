Податковий кодекс ВР буде розглядати 16 листопада

Верховна Рада планує розглянути проект Податкового кодексу у другому читанні на наступному пленарному тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що раніше передбачалося розглянути цей проект на поточному пленарному тижні, проте до законопроекту вже надійшло 4400 поправок, і Комітет ВР з питань податкової політики веде напружену роботу.

За словами В.ЛИТВИНА, після консультацій з Кабінетом міністрів та з Комітетом ВР з питань податкової політики складається ситуація, що проект Податкового кодексу у другому читанні, скоріш за все, буде розглянутий 16 листопада.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що не можна затягувати розгляд цього проекту. «Його потрібно виносити в зал та ухвалювати рішення», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Зі свого боку, голова Комітету ВР з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК заявив, що при бажанні комітет буде готовий винести на розгляд у цей четвер 12 розділів проекту Податкового кодексу. Він нагадав, що всього проект Податкового кодексу містить 18 розділів, й інші можна було б розглянути наступного пленарного тижня.

Як наголосив В.ЛИТВИН, розривати розгляд проекту Податкового кодексу не можна. «Ми маємо розглянути цілісний документ, який буде узгоджений», - сказав він.