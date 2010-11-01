В Одесі засекретили протоколи підрахунку голосів?

В Одесі керівники ряду виборчих комісій, зокрема, на дільниці № 81 у Суворовському районі, дільниці № 342 у Малиновському районі та інших, відмовляються оприлюднювати протоколи підрахунку голосів.

Про це сьогодні повідомив УНІАН голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, уточнивши, що «керівники дільничних комісій також відмовляються надавати копії протоколів офіційним спостерігачам на виборах від різних політичних сил».

При цьому, ща словами А.БОЙКА, вони вдаються до протиправних мотивацій своїх діянь: «спершу передамо бюлетені в окружну комісію, де затвердять документи, а потім вивісимо протоколи і надамо копії протоколів підрахунку голосів».

«Як не прикро, надходять десятки повідомлень про такі грубі порушення виборчого законодавства, - зазначив експерт, - що може свідчити про небезпечну системну ситуацію. Між тим, такі діяння посадових осіб кваліфікуються щонайменше як порушення вимог ст. 212 Адміністративного кодексу України, що тягне накладення штрафних санкцій».

Крім того, зауважив А.БОЙКО, «посадовці, які вдаються до подібних протиправних діянь, можуть бути запідозрені і притягнуті до відповідальності за злочинні маніпуляції з протоколами. Оскільки копії документів, вивішені на дільницях, якраз і є гарантією того, що протоколи до тервиборчкомів надійдуть у тому вигляді, в якому були завірені підписами й печатками безпосередньо на місцях голосування».