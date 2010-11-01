Політолог відзначає суттєве падіння підтримки ПР в Одесі й Харкові

Політолог Кость ГОРДІЄНКО відзначає суттєве падіння підтримки Партії регіонів в Одесі та Харкові та її зростання в центральних областях. Про це експерт заявив УНІАН, коментуючи дані екзит-полів, проведених під час місцевих виборів 31 жовтня.

За словами К.ГОРДІЄНКА, “якщо спиратися на дані екзит-полу та умовно порівнювати результати місцевих виборів з президентськими 2010 року, то можна побачити певні трансформації в уподобаннях виборців. Наприклад, спостерігаємо чимале падіння підтримки представників ПР в Одесі. На президентських тут було більше 50%, а зараз трохи більше 40%».

Експерт відзначив, що одним з найбільш проблемних для Партії регіонів виявився Харків. Там падіння підтримки провладної партії, у порівнянні з президентськими виборами, - майже 11%. Також відбувається дуже жорстка конкуренція між Геннадієм КЕРНЕСОМ (Партія регіонів) та Арсеном АВАКОВИМ («Батьківщина»), які з майже рівним результатом претендують на мерське крісло у Харкові.

Водночас К.ГОРДІЄНКО відзначив, що навпаки, існують області, в яких Партія регіонів «зробила приголомшливий прорив. Наприклад, регіоналам вперше за всю історію незалежної України вдалося категорично змінити ситуацію на Кіровоградщині, хоча донедавна область вважалася прихильницею БЮТу. Якщо на президентських виборах підтримка у ПР в області була на рівні 26%, то зараз становить 40%. Подібна ситуація спостерігається в інших центральних областях України, таких як Черкаська, Хмельницька та Київська».

Говорячи про Львівську область, до якої була прикута значна увага ще до виборів, К.ГОРДІЄНКО відзначив, що тут спостерігається певна стабільність. І це, незважаючи на досить непросту ситуацію, яка виникла. «За рішенням суду двійник «Батьківщини» був знятий з виборів, через що багато дільниць Львівщини вимушені були затриматися з відкриттям, поки штампували відмітку «вибув». Це викликало не тільки часову затримку із відкриттям дільниць, але й невдоволення людей. Вони чули про конфлікт та не розуміли - чому партія не бере участі у виборах. Загалом ця ситуація негативно вплинула на львівських виборців, які вирішили, що до цього якимось чином причетна влада. Через що постраждали, як не дивно, не тільки «Батьківщина», але й регіонали, які можуть не добрати близько 2%. «Свободі», Руху та «Нашій Україні», скоріше за все, така ситуація зіграла тільки на користь», - відзначив експерт.

Основною ж несподіванкою місцевих виборів, на думку К.ГОРДІЄНКА, «став, згідно екзит-полам, результат «Фронту Змін» з впевненою тенденцією до зростання майже на всій території України. Й такою ж впевненою тенденцією, але вже до падіння, рейтинг «Сильної України», навіть, у рідній для Сергія ТІГІПКА Дніпропетровській області».