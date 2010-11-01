Сумська ТВК оголосила перерву до ранку

Сумська територіальна виборча комісія оголосила перерву до 7 годин ранку 2 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері повідомив сайт Сумського тижневика "Панорама".

Завтра о 7.00 члени 25 районних і міських виборчкомів почнуть звозити до ТВК протоколи з результатами голосування.

«Ми врахували людський фактор і дали членам комісій можливість спокійно заповнити протоколи», - сказав голова ТВК Володимир АРТЮХ.

Він також повідомив, що за попередньою інформацією явка виборців на Сумщині 31 жовтня становила 48,7%.