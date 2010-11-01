Сумська ТВК оголосила перерву до ранку
22:18, 01 листопада 2010Політика
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Щоб "спокійно заповнити протоколи"
Сумська територіальна виборча комісія оголосила перерву до 7 годин ранку 2 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері повідомив сайт Сумського тижневика "Панорама".
Завтра о 7.00 члени 25 районних і міських виборчкомів почнуть звозити до ТВК протоколи з результатами голосування.
«Ми врахували людський фактор і дали членам комісій можливість спокійно заповнити протоколи», - сказав голова ТВК Володимир АРТЮХ.
Він також повідомив, що за попередньою інформацією явка виборців на Сумщині 31 жовтня становила 48,7%.
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