Мороз розказав про свої хороші зв`язки з покійним поетом Пушкіним

До комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони надійшла інформація, яка потребує перевірки, про «спроби втягнути СБУ в ще одну провокацію – дискредитацію голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, членів уряду - Миколи АЗАРОВА, Андрія КЛЮЄВА та інших».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови цього комітету Юрій САМОЙЛЕНКО (фракція Партії регіонів).

За його словами, йдеться про провокацію, що нібито СБУ має інформацію про їх зв’язки з громадянами Росії і надання їй відповідного контррозвідувального забарвлення і «викиду» в ЗМІ».

У відповідь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що «якщо говорити про зв’язки з громадянами Росії і з росіянами взагалі, то в мене хороші зв’язки були з Олександром Сергійовичем Пушкіним, правда, покійним, на жаль».

Він додав, що сьогодні знайомий з президентом Росії, з деякими провідними політиками, і вважає, що «це цілком корисно для України». «Думаю, що в такому руслі ці зв’язки і будуть продовжуватись», - додав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що добре те, що озвучено інформацію, що «афери там розробляються деким із спеціалістів», і висловив сподівання, що «вони будуть ретельніше трохи думати, як це все робити».

О.МОРОЗ зазначив, що «бувало вже не один раз, коли спецслужби намагаються компрометувати тих чи інших політиків, а потім виявляється великий ляпсус із того діла».