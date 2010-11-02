Кандидат у мери від Батьківщини привітав переможця-регіонала
12:28, 02 листопада 2010Політика
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У Чернігові Соколов виграв з великим відривом
У Чернігові кандидат від "Батьківщини" В`ячеслав ЛЕБІДЬ привітав з перемогою на виборах мера кандидата від Партії регіонів, чинного міського голову Олександра СОКОЛОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛЕБІДЬ це зробив під час прес-конференції у незалежному громадському прес-центрі "Чернігівський вибір - 2010".
Він потиснув руку опоненту і сказав, що не має претензій.
За даними міської ТВК, після опрацювання результатів голосування на 98 із 121 дільниці, за О.СОКОЛОВА, якого висунула Партія регіонів, проголосували 34,3% виборців, за В.ЛЕБІДЯ – 15,3%, третім став кандидат від "Фронту Змін" Олег ОБУШНИЙ із результатом 13,8%.
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