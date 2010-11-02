Кандидат у мери від Батьківщини привітав переможця-регіонала

У Чернігові кандидат від "Батьківщини" В`ячеслав ЛЕБІДЬ привітав з перемогою на виборах мера кандидата від Партії регіонів, чинного міського голову Олександра СОКОЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛЕБІДЬ це зробив під час прес-конференції у незалежному громадському прес-центрі "Чернігівський вибір - 2010".

Він потиснув руку опоненту і сказав, що не має претензій.

За даними міської ТВК, після опрацювання результатів голосування на 98 із 121 дільниці, за О.СОКОЛОВА, якого висунула Партія регіонів, проголосували 34,3% виборців, за В.ЛЕБІДЯ – 15,3%, третім став кандидат від "Фронту Змін" Олег ОБУШНИЙ із результатом 13,8%.