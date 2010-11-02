Шевченко заради громади лестив Литвину, але той не клюнув

Фракції БЮТ та НУ-НС вимагали сьогодні розглянути законопроект у другому читанні про доступ до публічної інформації, але до них не прислухалися у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО підкреслив, що «всі журналісти, всі громадські активісти, вся країна чекають від Верховної Ради дуже простої новини, що ми, нарешті, розглянемо і ухвалимо в цьому залі закон про доступ до публічної інформації».

Він нагадав, що коли парламент України ухвалював у першому читанні даний законопроект, то було прийнято рішення, що в другому читанні ВР розглядатиме його 2 листопада.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, нині стає зрозуміло, що сьогодні не хочуть у парламенті розглядати даний законопроект, відбувається «затягування часу».

А.ШЕВЧЕНКО підкреслив, що на 19-му році незалежності Україна залишається «закритою державою, в якій чиновник ховається від своїх громадян за грифом «не для друку» або «для службового користування». Він підкреслив, що чиновники ховаються від громадян за допомогою «охорони, недоступних приймалень, броньованих авто із зачиненими вікнами та за грифами «не для друку» або «для службового користування».

А.ШЕВЧЕНКО додав, що потрібен закон, який «почне демонтувати ту стіну, яка є між чиновником, політиком і громадськістю. Він підкреслив, що вся відповідальність за затягування розгляду законопроекту «лежить на найбільшій фракції ВР – на фракції Партії регіонів».

А.ШЕВЧЕНКО звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА, зазначивши: «Це той момент, де весь ваш дипломатичний і політичний хист, де всі повноваження, які відведені Регламентом, треба застосувати, щоб законопроект був розглянутий сьогодні».

При цьому він наголосив, що Комітет з питань свободи слова та інформації сьогодні розглянув законопроект з усіма поправками, і він готовий для розгляду у сесійній залі.

Разом з тим голова ВР В.ЛИТВИН у відповідь підкреслив: «Давайте не будемо переводити це питання у політичну площину». Він наголосив, що не потрібно «розмовляти мовою вимог».

В.ЛИТВИН зазначив, що в нього немає офіційного рішення Комітету щодо даного законопроекту. Він сказав, що не потрібно «доводити, як ми любимо представників ЗМІ». При цьому спікер додав, що необхідно розглянути даний законопроект і ухвалити рішення тоді, коли він буде готовий для розгляду у сесійній залі.