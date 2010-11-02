Янукович - міністрам: ніхто нікого палицею бити не буде по голові

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів до 8 листопада затвердити перелік національних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ, що відбувається сьогодні в Києві.

«Наша головна мета - почати практичну діяльність з виконання наших прийнятих рішень. Робота, проведена раніше, вимагає подальшого руху вперед. За тими чотирма проектами, за якими я підписав указ... за кожним з цих напрямів уряду доручено до 8 листопада затвердити перелік національних проектів, які обговорювалися в серпні-вересні на засіданні Комітету з економічних реформ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що особисто проконтролює процес затвердження переліку проектів.

«Ми весь час перебуваємо у контакті з урядом. Ніхто нікого, як кажуть, палицею бити не буде по голові. Всі свідомо роблять цю роботу. Є у когось сумніви? Ні, я бачу усмішки. Ви задоволені і щасливі, що робите цю роботу, так чи ні?», - сказав Президент, звертаючись до міністрів, присутніх у залі.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ жартома відзначив, що незадоволеним може бути лише міністр фінансів, тому що необхідно буде виділяти кошти для реалізації проектів.

«Держава обов`язково братиме участь в реалізації цих проектів, а в якій частині, ми подивимося», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що реалізація проектів має відбуватися без зайвого поспіху.

«Потрібно рухатися з максимальною швидкістю. Ми це добре розуміємо. І оптимальна швидкість буде завжди в будь-яких наших діях. Ми повинні рухатися впевнено, але на своєму шляху прагнути зберегти те, що побудоване. Там, де потрібно зробити заміну тих чи інших підходів або принципів, ми це також робитимемо спокійно і впевнено», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.