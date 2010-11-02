Спільна заява опозиційних партій: результати виборів свідомо спотворені

Місцеві вибори, які відбулися в Україні 31 жовтня, не були демократичними та вільними, вони не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам, в багатьох регіонах країни їх результати спотворені.

Про це йдеться у розміщеному на сайті "Батьківщини" тексті спільної заяви опозиційних партій України.

Спільна заява опозиційних політичних партій України

Місцеві вибори, які відбулися в Україні 31 жовтня, не були демократичними та вільними, вони не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам, їх результати свідомо та системно спотворені.

Вже сьогодні очевидно, що офіційні результати виборів не матимуть нічого спільного з реальними настроями людей, не віддзеркалюватимуть їхнього справжнього волевиявлення. Фальсифікація в українському вимірі була тривалим процесом, який охоплював всі етапи виборчої кампанії.

Нова влада почала ерозію демократії та ліквідацію виборів як головної складової демократичних процесів з явного згортання свободи слова в усіх її проявах. Як наслідок, міжнародна організація «Репортери без кордонів» опустила Україну на 42 пункти в світовому рейтингу свободи преси. До цього не треба більше нічого додавати. Всі опозиційні політичні сили були дискриміновані в своєму праві бути присутніми в центральних та багатьох регіональних засобах масової інформації. Головна причина такої ситуації – це повний контроль над ЗМІ клановими угрупуваннями з оточення нового Президента. Уявлення громадян України про реальний стан справ в усіх сферах життя свідомо та суттєво деформовано на основі маніпуляцій.

Порушення, які дали всі підстави зробити висновок про недемократичність та необ’єктивність виборів, почалися ще до старту кампанії з незаконного перенесення дати виборів, які згідно Конституції, мали відбутися ще у травні. Сьогодні вже очевидно, що перенос дати голосування був викликаний прагненням завершити формування адміністративного ресурсу, перебрати контроль за силовими структурами, поставити у повну залежність судову систему, переписати чинне законодавство під електоральні потреби Партії регіонів та її союзників.

Наступним етапом організації системної фальсифікації стало ухвалення Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Його було виписано винятково в інтересах Партії регіонів, яка діяла за принципом гри з правилами замість гри за правилами. Закон заклав кричуще непропорційне представництво суб’єктів виборчого процесу у територіальних та дільничних виборчих комісіях, що на практиці дало можливість Президенту України поставити під свій повний контроль територіальні виборчі комісії та їх керівництво, а дільничні виборчі комісії взагалі сформувати монопольно, щоб зробити їх головною ланкою безконтрольної фальсифікації виборів. Повністю підконтрольні силові структури створили механізм захисту фальсифікацій в комісіях різних рівнів.

Крім того, законом про вибори до місцевих органів влади Партія регіонів за два місяців перед виборами свідомо заборонила приймати в них участь партійним блокам, що стало свідомою дискримінацією найбільшої опозиційної політичної сили БЮТ в цих виборчих перегонах. За такий короткий термін до виборів та в умовах блокування інформації центральними ЗМІ неможливо було довести до всіх громадян України іншу назву найбільшої опозиційної політичної сили.

На цих виборах влада застосувала ще одну зовсім нову технологію фальсифікації: створення фальшивих партійних організацій опозиційних політичних сил. Це проводилося Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, керованими судами та підконтрольними територіальними виборчими комісіями за дорученням Президента України.

В останню ніч перед днем виборів незаконність створення владою фальшивих осередків партії «Батьківщина» було доведено в судах, але це вже нічого не змінило. В результаті найбільша опозиційна партія «Батьківщина» (БЮТ) та інші опозиційні сили не були допущені до виборів на Київщині, Львівщині, Кіровоградщині, Тернопіллі та в інших регіонах, що позбавило понад мільйон громадян можливості зробити свій вибір.

Для системної фальсифікації вперше за всі роки незалежності був організований в масштабах всієї країни незаконний друк фальшивих виборчих бюлетенів.

Відповідно до частини 2 статті 66 закону про місцеві вибори, виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Пункт 17 ст. 9 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» чітко фіксує, що виготовлення цінних паперів і документів суворої звітності підлягає ліцензуванню в обов’язковому порядку. Бюлетені друкувалися на 487 поліграфічних підприємствах. Водночас, сайт Міністерства фінансів підтверджує наявність таких ліцензій лише у 4 друкарень з 487, що становить менше 1% від загальної кількості. Друк бюлетенів не супроводжувався системою контролю та захисту, які передбачені діючим законодавством. Це було доведено виявленням великих обсягів бюлетенів-фальшивок за кілька днів до дня голосування представниками різних політичних сил та міжнародними спостерігачами в різних регіонах (Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, Одещина), що не залишає сумнівів в тому, що ця технологія має загальнонаціональний характер. Силові структури України, які мусили припинити ці антизаконні дії, навпаки взяли цей процес під свій захист. Всі речові докази та відеозаписи, які підтверджують цей масштабний злочин є в розпорядженні опозиційних сил.

Сама кампанія проходила під грубим тиском влади на опозиційні партії, їхніх кандидатів та представників у виборчих комісіях. Найпоширенішим прийомом проти неугодних кандидатів стало залякування учасників виборчого процесу з боку правоохоронних органів, погрози позбавити роботи опозиційних кандидатів, які працюють в державному секторі, як-то лікарі, вчителі, чиновники. В деяких містах було санкціоновано арешти кандидатів в мери, які мали шанс виграти у висуванців Партії регіонів. В багатьох випадках опозиційних кандидатів знімали з виборчих перегонів, користуючись чисельною перевагою представників влади у виборчих комісіях. В цілому по всій країні більше двох тисяч кандидатів в депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів було знято або з застосуванням репресій силових структур, або внаслідок замовних рішень суду, або як результат беззаконних дій підконтрольних територіальних виборчих комісій. Так само незаконно були зняті з виборчих перегонів деякі політичні партії регіонального значення тільки тому, що вони мали всі шанси увійти в місцеві ради на противагу правлячій партії нового Президента. Детальні списки всіх кандидатів та партій, які незаконно позбавлені права брати участь у виборах, а також неправосудні рішення судів, які зафіксували це беззаконня є в нашому розпорядженні та будуть оприлюднені.

Широкого розмаху набули зловживання із невмотивованим голосуванням на дому. Це – один з інструментів фальсифікації в Україні, який виник до 2004 року і який тепер відновлено владою. У деяких областях кількість тих, хто виявив бажання голосувати поза межами виборчої дільниці, різко збільшилась навіть у порівнянні з другим туром президентських виборів 2004 року.

Після такої специфічної підготовчої роботи до проведення місцевих виборів говорити про їх чесність та демократичність можна або внаслідок необізнаності або відвертої заангажованності.

Окремої оцінки заслуговує організація голосування в день виборів та після нього. На 10:00 ранку 2 листопада ще не оприлюднено офіційної інформації про кількість виборців, які брали участь у голосуванні, що свідчить про те, що фальсифікації повним ходом йдуть по всій країні на рівні безконтрольних дільничних та територіальних виборчих комісій. На всіх попередніх виборах у минулі роки такого порушення не допускалось.

В розпорядженні опозиційних сил є тисячі доказів, які оформлені згідно українського законодавства. Вони свідчать про наявність в дільничних комісіях підсумкових протоколів, підписаних або підписаних і заповнених ще до початку виборчої компанії, багаточисельні випадки наявності у дільничних комісій зайвої кількості бюлетенів для голосування, вкидання бюлетенів в скриньки для голосування та на столи для підрахунку голосів після завершення голосування. Всі ці неподобства відбувалися одночасно з закриттям дільничних та територіальних комісій для контролю з боку спостерігачів та представників незалежних ЗМІ. Їх просто викидали силою з територій виборчих комісій невстановлені особи з кримінальною зовнішністю.

Теперішня влада поклала край започаткованій після Помаранчевої революції традиції проведення чесних виборів. Вона згортає демократію в Україні, і в рамках цього процесу свідомо демонтує механізм вільних та прозорих виборів, який хоче замінити регулярними фарсами із заздалегідь відомим результатом.

Ми вважаємо ці вибори такими, що відбулися нечесно з великими системними фальсифікаціями та з порушенням фундаментального права громадян України на вільне волевиявлення. З нами погоджуються 59 % громадян України, які за даними міжнародної організації IFES вважають вибори сфальшованими і саме тому на них просто не з’явились.

За цим же опитуванням в чесності виборів переконані лише 8,5% громадян. Українське суспільство свій вирок вже винесло.

Ці місцеві вибори є великим тренуванням, випробовуванням системних фальсифікацій для наступних парламентських та президентських виборів. І якщо зараз це всіма українськими та міжнародними демократичними силами не зупинити на початку історії, влада сприйме це як карт-бланш на подальший наступ на демократію, права та свободи людей, на створення в Україні авторитарного режиму, чужого як народу України, так і всій європейській цивілізації.

До заяви додаємо стислий перелік найбільш кричущих порушень та зловживань під час проведення місцевих виборів в Україні.