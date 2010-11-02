У БЮТ розповіли про «головний засіб» влади для боротьби з корупцією

Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО (фракція БЮТ) заявляє, що провальне голосування Верховної Ради з антикорупційних законопроектів продемонструвало, що «влада обирає імітацію боротьби проти корупції замість проведення системної антикорупційної політики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, так С.ВЛАСЕНКО прокоментував сьогоднішнє голосування парламенту, за підсумками якого антикорупційні законопроекти №4472 «Про заходи державного фінансового контролю публічної служби» і №4420-1 «Про правила професійної етики на публічній службі та запобіганні конфлікту інтересів» були відправлені на повторне перше читання.

На думку депутата від БЮТ, парламентська більшість спочатку була націлена на те, щоб за будь-яку ціну заблокувати ухвалення законопроектів, а в таких випадках, як правило, знаходиться суто формальний привід для відправки на повторну парламентську процедуру.

У зв`язку з цим С.ВЛАСЕНКО прогнозує, що українська влада буде й надалі боротися проти корупції «лише в ручному режимі». «Головним засобом боротьби проти корупції в Україні був і залишається адміністративний ресурс, коли затримання і кримінальні справи застосовуються як засіб політичної боротьби проти політичних опонентів Партії регіонів», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні відмовилася прийняти два проекти закону щодо конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців. Проект закону, внесений позафракційним народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ, підтримали лише 60 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійному залі, а законопроект, внесений С.ВЛАСЕНКОМ - 111 із 427 зареєстрованих депутатів.