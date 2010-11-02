Майже половину з 40 мажоритарних місць у Рівному отримає ПР

Майже половину з сорока мажоритарних місць у Рівненській обласній раді нового скликання отримають представники Партії регіонів.

За попередніми даними, які кореспонденту УНІАН повідомили в обласній територіальній виборчій комісії, депутатські мандати мають шанс отримати, зокрема, голова облдержадмінстрації Василь БЕРТАШ і його заступники Анатолій ЮХИМЕНКО та Юрій КІЧАТИЙ, а також колишній голова облдержадміністрації, а нині перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Микола СОРОКА та екс-голова обласної ради Данило КОРИЛКЕВИЧ.

У п’яти одномандатних округах перемогу здобули представники "Батьківщини". Серед них діючий голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК, його заступник Валентин КРОКА, а також заступник міського голови Рівного Галина КУЛЬЧИНСЬКА.

При цьому Г.КУЛЬЧИНСЬКА разом зі "свободівцем" Олегом ОСУХОВСЬКИМ здобула довіру у двох найбільших округах обласного центру.

У п`яти округах перемогли кандидати від партії "Всеукраїнський патріотичний союз".

У трьох - лідерами стали представники Народної партії.