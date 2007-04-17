Тимошенко, Кириленко й Луценко запевняють ПАРЄ, що Конституційний суд тут не допоможе

Лідери української опозиції у зверненні до Парламентської Асамблеї Ради Європи заявляють, що дострокові парламентські вибори є єдиним ефективним способом виходу із глибокої політичної кризи в Україні.

Про це йдеться у зверненні до ПАРЄ, підписаному головою партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО, головою Народного союзу "Наша Україна" В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ та головою "Народної самооборони" Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Текст звернення передано УНІАН прес-службою БЮТ. (Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.КИРИЛЕНКО заявляв про наміри лідерів опозиції направити таке звернення до ПАРЄ.)

У документі, зокрема, зазначається, що “у зв`язку з запланованим на 19 квітня розглядом Парламентською Асамблеєю Ради Європи ситуації, що склалася в Україні після припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових парламентських виборів, ми вважаємо за свій обов`язок довести до Асамблеї свою стурбованість ситуацією, що склалася навколо розгляду цього питання в Конституційному Суді України”.

“Дієздатність та неупередженість цього органу викликає в українському суспільстві серйозні сумніви”, - йдеться в зверненні.

Лідери опозиції зазначають, що “упродовж тривалого часу Конституційний Суд в Україні не функціонував через свідоме блокування його роботи з боку Верховної Ради України. Після того, як у серпні 2006 року склад Конституційного Суду України було нарешті сформовано, цей орган досі не ухвалив жодного рішення. Одразу після підписання Президентом Ющенком 2 квітня 2007 року указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, судді Конституційного Суду стали об`єктами різних форм тиску з боку правлячої коаліції та членів уряду. Наслідками такого тиску стали, зокрема, заява голови Конституційного Суду України Івана ДОМБРОВСЬКОГО з проханням про відставку, а також спільна заява п`яти суддів Конституційного Суду України про політичний тиск на суд”.

Також у зверненні зазначається, що “викликає занепокоєння і кандидатура судді-доповідача у справі, близький родич якої, за твердженням голови Служби безпеки України, на незрозумілих підставах отримав нерухомості на іншого майна на суму близько 12 мільйонів доларів (доповідачем у цій справі є суддя КС Сюзанна СТАНІК – УНІАН). Крім того, на нашу думку, призначення цієї судді доповідачем у справі відбулося з порушенням процедури. Побоювання про свою упередженість підтвердила 17 квітня і сама суддя-доповідач, яка, всупереч зверненню Президента Ющенка, категорично відмовилася взяти самовідвід на період до з`ясування її причетності до корупційних діянь, а також законності її призначення доповідачем у справі”.

На думку авторів звернення, “не сприяє довірі до суду й надумана відмова українським телеканалам здійснювати пряму трансляцію слухання справи про конституційність призначення дострокових виборів”.

Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКО просять Парламентську Асамблею “взяти до уваги зазначені обставини під час розгляду і оцінки ситуації в Україні та врахувати те, що дострокові парламентські вибори є єдиним ефективним способом виходу із глибокої політичної кризи в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні виступав у Страсбурзі на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.