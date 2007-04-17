Прокуратура відхилила звинувачення проти полтавського губернатора

Прокуратура Полтавської області встановила, що голови райдержадміністрацій Полтавщини підписали заяву про підтримку Указу Президента щодо дострокового припинення повноважень парламенту без тиску з боку губернатора Валерія АСАДЧЕВА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Полтавської облпрокуратури, нещодавно Генеральний прокурор України дав доручення прокуророві Полтавської області розслідувати ситуацію із примусом до підписання заяви про підтримку Указу Президента щодо дострокового припинення повноважень парламенту й проведення дострокових парламентських виборів главами райдержадміністрацій Полтавщини.

«Йшлося про те, що до депутата Верховної Ради України Степана БУЛЬБИ начебто звернулися ті голови РДА області, яких «змушували» підписатися під заявою на підтримку Президента. За результатами перевірки встановлено, що текст зазначеної заяви підготовлено за ініціативи голови Гадяцької райдержадміністрації. При її підписанні ніякого тиску на голів РДА не чинилося. Це підтверджено і поясненням голови Миргородської райдержадміністрації, який зазначену заяву не підписував», - сказано у заяві прес-служби.

Про висновки перевірки прокурор області Віктор ВОЙЦИШЕН поінформував народного депутата України С.БУЛЬБУ в телефонній розмові.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня голови райдержадміністрацій Полтавської області висловили свою підтримку діям Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та з наведення конституційного ладу в державі. Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Заяву підписали голови 24 райдержадміністрацій Полтавщини, окрім керівника Миргородської РДА. Згодом депутат С.БУЛЬБА заявив, що заяву голови райдержадміністрацій підписували під тиском з боку керівництва облдержадміністрації.

В Полтавської області 25 райдержадміністрацій.