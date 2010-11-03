Янукович: коли Черномирдін був прем'єром, виникла проблема з газом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що Віктор Черномирдін залишив світлий слід на українській землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам на Донеччині, згадуючи про В.Черномирдіна, який пішов з життя.

«Ми вклонимося йому як людині, яка залишила хороший світлий слід на нашій українській землі», - сказав глава держави

Президент підкреслив, що В.Черномирдін був «великим другом України» та його особистим другом.

В.ЯНУКОВИЧ пригадав випадок, коли В.Черномирдін на посаді прем’єр-міністра Росії допоміг Донецькому регіону у вирішенні питання газопостачання.

«У важкі для Донбасу часи, коли він був прем’єр-міністром Росії, у нас виникла проблема з газом – практично не було газу, не було тиску. Я звернувся до керівництва Росії. Віктор Черномирдін дав команду – з резервних сховищ з Уренгою був відкритий газ, який пішов з боку Краснодарського краю в Україну. Напередодні Нового року він нам тоді допоміг, і ми врятували таким чином нашу промисловість, наше житло. Він дуже нам допоміг», – сказав глава держави.

Говорячи про перебування В.Черномирдіна на посаді посла РФ в Україні, Президент додав, що це був «дуже виважений, досвідчений державний діяч, політик».

«Він дуже любив Україну. Світла йому пам’ять», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Москві сьогодні вранці на 73-му році життя помер колишній прем`єр-міністр Росії, колишній Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін.