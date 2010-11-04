Людям Кличка набридли спекуляції, що він очолить КМДА

Лідеру блоку свого імені в Київраді Віталію КЛИЧКУ нічого не відомо про плани влади призначити його головою Київської міської державної адміністрації.

Про це заявила заступник голови фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді Наталія НОВАК в ефірі ток-шоу «Київський форум» на КДРТРК.

«Набридли вже спекуляції на тему, що Віталій КЛИЧКО очолить Київську міську державну адміністрацію, принаймні ні Віталію, ні мені про це невідомо», - зазначила вона.

Між тим, на думку екс-депутата Печерської районної ради Леоніда ЄМЦЯ, причиною затягування процедури затвердження Олександра ПОПОВА головою КМДА та призначення голів районних державних адміністрацій є домовленості нинішніх політичних сил у Київраді щодо призначення на ці посади своїх представників.

«Київрада займається власними кон’юнктурними питаннями, які прямо пов’язані з призначенням керівників районних адміністрацій. Через це поки ані пана ПОПОВА не призначили, бо, можливо, розглядаються кандидатури і пана Віталія КЛИЧКА, і КЛЮЄВА, ані голів районних адміністрацій не призначають», - наголосив політик.