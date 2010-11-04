Герман розказала, про що вона думала на лікарняному ліжку

Після одужання та повернення на роботу заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН має намір завершити врегулювання питання щодо надання переважного права мешканцям гуртожитків приватизувати свою житлову площу.

Про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Кілька тижнів роздумів, які я мала на лікарняному ліжку, дали мені багато цікавих ідей – тих, які насправді є болючими для людей”, - розповіла політик.

За словами Г.ГЕРМАН, окрім іншого, що її зараз найбільше хвилює, є проблема забезпечення переважного права мешканців гуртожитків на приватизацію своєї житлової площі. “Щоб такі люди, які мешкають у гуртожитках, внаслідок приватизації тих або інших підприємств, не позбавлялися даху над головою”, - пояснила політик.

За її словами, ця проблема також турбує й Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Це дуже болюча, давня проблема... Це загальноукраїнська проблема, яка стосується найбідніших людей”, - зауважила Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що це важливе соціальне питання вже обговорювалося в Адміністрації Президента і глава держави схвалив рішення про те, що перше право для приватизації своїх кімнат у гуртожитках повинні отримувати мешканці.

“Але ця справа ще не доведена до кінця на законодавчому рівні. Тому ми повинні це завершити”, - сказала Г.ГЕРМАН.