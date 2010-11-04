Азаров зняв гроші з «дешевих кредитів» та підкинув 5 мільйонів Януковичу

Кабінет міністрів України на 4,8 млн. грн. збільшив видатки для здійснення окремих заходів, пов’язаних із забезпеченням діяльності Президента України.

Текст відповідної постанови № 1005 від 3 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд доручив здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 4,8 млн. грн. шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 5 частини першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів, - 1.000.000 тис. гривень), і збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 14 частини першої статті 74 зазначеного закону (інші витрати), спрямувавши їх на здійснення окремих заходів, пов’язаних із забезпеченням діяльності Президента України.

Крім того, уряд доручив виділити Державному управлінню справами на безповоротній основі кошти Стабілізаційного фонду в сумі 4,8 млн. грн. за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів, а в разі їх недостатності — за рахунок коштів, одержаних від приватизації державного майна або продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації.