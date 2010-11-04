Герман думає, що світ просто не зрозумів особливостей української демократії

Україна зробить висновки з міжнародних оцінок місцевих виборів з метою розбудови та удосконалення демократії в країні.

Про це заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи, зокрема, заяву уряду США, в якій зазначається, що місцеві вибори в Україні були менш демократичними, ніж попередні президентські.

Політик підкреслила, що українська сторона повинна уважно вислуховувати, приймати і враховувати оцінки різних сторін, зокрема, стратегічних партнерів держави.

«Ми також маємо право оцінювати і їхні вибори, висловлювати свої оцінки. Але висновки ми маємо робити свої», - зауважила Г.ГЕРМАН.

За її словами, «дефініція демократії не є чимось застиглим».

«Демократія у кожній країні має свої особливості. І в Україні теж. Основне, щоб процес не стояв на місці. Основне, щоб демократія розвивалися, щоб ми прагнули більшої свободи людей, щоб ми робили все для того, щоб наступне волевиявлення було більш об’єктивним, більш переконливим. І до цього треба прагнути», - наголосила заступник глави АП.

Г.ГЕРМАН висловила переконання, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «саме так дивиться на ці процеси, і саме так будуватиме українську перспективу, як перспективу розширення прав і свобод українських громадян».

«А думки треба вислуховувати усі, але завжди треба робити свій висновок, адаптуючи ситуацію до власних національних реалій, і до наших планів щодо прискорення реформ», - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона також підкреслила, що «зараз в країні усі зусилля, усю енергію, усю стабільність влади і силу нової влади, місцевої у тому числі, треба скерувати на реалізацію президентських реформ».

«І зараз саме над цим треба думати, водночас так само, як і над висновками з того короткого шляху, який ми встигли пройти після перемоги на президентських виборах», - резюмувала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, у заяві уряду США щодо місцевих виборів в Україні, зокрема, йдеться, що вони «не відповідали рівню відвертості і чесності, встановленому останніми президентськими виборами».

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС також заявив, що розчарований тим, як було проведено місцеві вибори в Україні.

«За наявною на даний момент інформацією можна говорити про значний відступ від демократичних стандартів», - зазначив, зокрема, президент найбільшої європейської політичної сили.

У свою чергу Уповноважений Європейським парламентом спостерігач на місцевих виборах в Україні Павел КОВАЛЬ сказав, що у рапорті для Європарламенту особливу увагу зверне на порушення, які мали місце до виборів в Україні.