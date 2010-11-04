Депутат: новий Генпрокурор дасть правову оцінку злочинам бютівців

Народний депутат від Партії регіонів Юрій САМОЙЛЕНКО переконаний, що нове керівництво Генеральної прокуратури дасть правову оцінку злочинам депутатів-«бютівців».

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі Ю.САМОЙЛЕНКА з приводу заяви першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВ про те, що новий генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА виконуватиме вказівки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і Генпрокуратура залишиться одним із головних інструментів політичної боротьби.

«Заява ТУРЧИНОВА викликана в першу чергу страхом, що народним депутатам від БЮТ доведеться нести відповідальність перед законом за скоєені злочини. Їм не вдасться, як раніше, ховатися за депутатською недоторканністю. БЮТ тільки на словах хотів скасувати недоторканність, а насправді вони безпринципно ховаються за депутатськими мандатами», - вважає Ю.САМОЙЛЕНКО.

За словами депутата, він хоче нагадати О.ТУРЧИНОВУ про злочини членів БЮТ.

«Володимир ЛОЗІНСЬКИЙ притягнутий Генпрокуратурою до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Віктор УКОЛОВ замішаний у справі про педофілію. Цим та іншим «героям» меншого калібру – від земельних баронів до казнокрадів – скоро доведеться відповісти перед законом за свої гріхи», - сказав Ю.САМОЙЛЕНКО.

«Я чекаю, що нове керівництво Генпрокуратури разом з іншими правоохоронними органами дасть правову оцінку депутатам-злочинцям, а також іншим колишнім високим чиновникам і внесе до парламенту відповідні подання про позбавлення їх депутатської недоторканності», - наголосив депутат від Партії регіонів.

За його словами, це не політичні репресії. «Це - боротьба з корупцією і відвертою «кримінальщиною». Той, чия совість чиста, не стане ховатися за депутатським мандатом», - переконаний Ю.САМОЙЛЕНКО.

«Я впевнений, що нове керівництво Генпрокуратури стоятиме на варті прав і свобод громадян України, захисту Конституції і законів України», - наголосив Ю.САМОЙЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у зв`язку із завершенням терміну повноважень звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Сьогодні ВР дала згоду на призначення В.ПШОНКИ генпрокурором. За таке рішення проголосували 292 народних депутата з 421, зареєстрованого в сесійному залі.

Також сьогодні Президент підписав указ про призначення В.ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.