Уночі під Київ перекинуть війська для посилення президентського полку?

Опозиція провокуватиме бійки, для того, щоб дати привід Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ ввести надзвичайний стан.

Про це заявив на засіданні парламенту член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ, передає кореспондент УНІАН.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, є «абсолютно достовірна інформація», що сьогодні вночі з Дніпропетровська для посилення президентського полку «збираються перекинути вояків, які мають два тижні дислокуватися під Києвом».

При цьому голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ нагадав, що Президент України В.ЮЩЕНКО «майже урочисто заявив про те, що він не допустить введення надзвичайного стану, ніяких застосувань силових структур».