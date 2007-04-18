Ющенко пропонував Жовтяку посаду заступника секретаря РНБО

Євген ЖОВТЯК, якого Верховний суд України поновив на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, має намір звернутись до Державної виконавчої служби у зв’язку з невиконанням Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ рішення ВСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЖОВТЯК повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він пояснив, що звернутися до Державної виконавчої служби може лише після того, як матеріали справи буде повернуто на зберігання в архів суду першої інстанції, куди він звернеться з проханням видати виконавчий лист, на підставі якого можливе звернення до ДВС.

Є.ЖОВТЯК припускає, що матеріали справи можуть бути передані до райсуду впродовж 10 днів. “Якщо до того часу не буде видано указ на виконання рішення суду про моє поновлення на роботі, очевидно, що я звернуся до Державної виконавчої служби”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Він зазначив, що рішення ВСУ вступає в силу не тоді, коли сторони його отримали, а тоді, коли воно оголошено на судовому засіданні.

“Представники Президента були на цьому судовому засіданні, вони його (рішення суду -УНІАН) чули, вони мали можливість записати це рішення на технічні засоби, які були у них при собі, отже, жодних підстав не виконувати це рішення протягом більш ніж півмісяця немає”, - зазначив він.

Є.ЖОВТЯК висловив переконання, що рішення про поновлення його на посаді губернатора Київської області буде ухвалено, і після цього відбудеться його зустріч з Президентом, де, очевидно, буде обговорюватись питання його можливої відставки на підставі особистої заяви про відставку. За словами Є.ЖОВТЯКА, після того, згідно з чинним законодавством, за пропозицією прем’єр-міністра Кабінет Міністрів вносить подання Президенту щодо голови обласної адміністрації. “Я думаю, що це буде та дилема для нашого Президента - чи він захоче бачити на цій посаді мене, чи захоче призначити людину, яку подасть Кабінет Міністрів”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Він також зазначив, що жоден інший варіант, ніж поновлення його на посаді, не буде ним сприйнято.

Є.ЖОВТЯК запевнив, що не веде жодних переговорів про інше місце роботи, оскільки такі переговори означатимуть порушення Конституції, і рішення суду виконано не буде.

”Не порушувати Конституцію можна в один спосіб - поновити мене на посаді, після цього я відкритий до будь-яких переговорів щодо подальших кроків моїх і Президента в цій історії”, - додав він. При цьому Є.ЖОВТЯК не виключив, що Президент запропонує йому продовжити виконання своїх обов’язків.

Він також зізнався, що Президент пропонував йому посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. “Я відповів, що не торгуюся за посади, а добиваюся торжества Конституції України, яка вимагає виконання рішення суду. Після цього виконання я можу говорити і про свою відставку, і про інші посади”, - запевнив Є.ЖОВТЯК.

Він також зазначив, що від подання скарги до Європейського суду його стримує формулювання, що справа буде відкрита проти України. “Єдине, що стримує мене від подання скарги, що вона не буде розглядатися як “ЖОВТЯК проти радників Президента”, а як “ЖОВТЯК проти України”. Єдине формулювання “проти України” мене стримує від подання такої скарги до Євросуду, тому я буду намагатися застосувати усі можливості всередині України, щоб не вдаватися до такого крайнього кроку”, - зазначив він.

Є.ЖОВТЯК вважає, що його справа в Європейському суді не буде тягнутися роками, як на це сподіваються радники Президента, а буде розглянута досить швидко.

Він переконаний, що рішення буде ухвалено за скороченою процедурою, оскільки в Європейському суді вже зібралося багато скарг щодо невиконання рішень українських судів.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний Суд України по завершенню тривалої судової процедури залишив у силі рішення нижчих судових інстанцій, якими Є.ЖОВТЯКА було поновлено на посаді. ВС дійшов висновку, що при звільненні Є.ЖОВТЯКА з посади губернатора Президент порушив ст.19 Конституції України, Закон “Про місцеві державні адміністрації” (ст.9 закону) та Закон “Про державну службу” (ст.30 закону).

Після цього Президент В.ЮЩЕНКО та керівні працівники Секретаріату Президента неодноразово заявляли про готовність виконати рішення суду, але лише після його офіційного отримання.

У Секретаріаті Президента 16 квітня УНІАН сказали, що постанову ВС поки що не отримано. За словами заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА, тут очікують, що рішення суду про поновлення на посаді Є.ЖОВТЯКА уже найближчим часом надійде. “Я знаю, що вона (постанова – УНІАН) підписана і скерована (у СП - УНІАН)”. “Якщо постанова надійде, відразу буде підписаний указ Президента. В той же день”, - сказав він, відмовившись, однак, уточнити зміст указу і пославшись на те, що рішення має приймати Президент.