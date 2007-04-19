Пройде круглий стіл: «Закриті партійні списки - вбивці демократії»

14-00 - Круглий стіл на тему: «Закриті партійні списки - вбивці демократії». До обговорення пропонується: аналіз «Закону про вибори народних депутатів України» від 2004 року (питання несумісності з вимогами сучасного українського суспільства - за результатами діяльності Верховної Ради); висновки про внесення змін до виборчого законодавства України на основі порівняльного аналізу виборчих систем країн Європи (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).