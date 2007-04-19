ВР поскаржилась Європі на свавільного Президента і безсоромну опозицію

Верховна Рада України звернулася до Парламентської Асамблеї Ради Європи з приводу тиску Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний Суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане звернення проголосували 252 народні депутати із 258, зареєстрованих у залі.

У зверненні, зокрема говориться, що вирішення конфлікту в Україні «можливо тільки в правовій площині на основі визначених Конституцією механізмів».

В ньому зазначається, що правову оцінку указу Президента України має дати Конституційний Суд.

У зверненні йдеться про те, що «всупереч Конституції, нехтуючи конституційним статусом гарант додержання Конституції публічно проводить зустрічі із суддями цього суду (йдеться про КСУ – УНІАН), нав’язуючи їм своє бачення ситуації».

В звернення зазначено, що Президент «дійшов до погроз суддям», говорячи про дострокове припинення їх повноважень, «що очевидно є таким же правовим свавіллям, як дострокове припинення повноважень парламенту».

У документі сказано, що «об’єктом шантажу з боку керованих Президентом спецслужб стала суддя-доповідач у справі щодо перевірки конституційності указу Президента».

Також автори звернення заявляють про те, що опозиція, «безсоромно нехтуючи мораллю і законом, намагалася заблокувати роботу Конституційного Суду».

У зверненні висловлюється сподівання, що ПАРЄ, приймаючи рішення, буде керуватись тим, що «виваженість і правова довершеність стане серцевиною її рішення стосовно врегулювання політичної кризи в Україні, яке, сподіваємось, унеможливить подальший тиск окремих політичних сил на Конституційний Суд».

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК нагадав, що сьогодні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ перебуває в Страсбурзі.

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