ПАРЄ розпочала дебати щодо України
11:34, 19 квітня 2007Політика
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Йде трансляція на 5 каналі
Парламентська Асамблея Ради Європи розпочала дебати по Україні.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Страсбурзі відкрилася Друга частина чергової сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка триватиме 16-20 квітня.
Того ж дня ПАРЄ вирішила провести термінові дебати щодо України у четвер, 19 квітня, о 10.00 за середньоєвропейським часом.
17 квітня в ПАРЄ виступив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Того ж дня Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи на своєму засіданні схвалив проект резолюції по Україні, яку планується ухвалити за підсумками дебатів 19 квітня.
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