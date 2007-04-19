ПАРЄ розпочала дебати щодо України

Парламентська Асамблея Ради Європи розпочала дебати по Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Страсбурзі відкрилася Друга частина чергової сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка триватиме 16-20 квітня.

Того ж дня ПАРЄ вирішила провести термінові дебати щодо України у четвер, 19 квітня, о 10.00 за середньоєвропейським часом.

17 квітня в ПАРЄ виступив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Того ж дня Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи на своєму засіданні схвалив проект резолюції по Україні, яку планується ухвалити за підсумками дебатів 19 квітня.