ПАРЄ дозволить Морозу тільки подякувати їй
Лінден зробить жест ввічливості
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕН надасть голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ слово лише для висловлення подяки Асамблеї.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в ПАРЄ.
«Надання слова спікеру парламенту – не виняток із правил. Це – жест ввічливості до глави Верховної Ради, який приїхав до Страсбурга для участі в дебатах», - сказав співбесідник агентства.
«Це зроблено для того, щоб глава українського парламенту зміг сказати буквально декілька фраз подяки ПАРЄ за проведення дебатів», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ проводить термінові дебати по Україні, в результаті яких планує прийняти резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні».