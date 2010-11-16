Тимошенко прийшла під Верховну Раду

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає підприємців єднатися і продовжувати відстоювати свої права та протестувати проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на акції протесту представників малого та середнього бізнесу, що проходить біля Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що нині в парламенті є команда, яка разом з представниками малого та середнього бізнесу готова відстоювати їхні права. Вона наголосила, що саме завдяки спільним зусиллям опозиційних депутатів та підприємців сьогодні парламент постатейно розглядає проект Податкового кодексу, а не голосує за нього автоматично.

«Ми можемо відстояти свої права та вплинути на цю владу, якщо не будемо розслаблятися. І якщо ми подумаємо, що одного дня стояння біля парламенту вистачить, - то це не так», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що крок за кроком необхідно вживати таких заходів та формувати таку команду, яка здатна зібрати на акції протесту не тисячі людей, а сотні й мільйони.

«І, повірте, що десять родин, які нині представляють владу, не зможуть встояти проти 46 мільйонів», - наголосила вона.

При цьому лідер партії “Батьківщина” додала, що нині громадяни мають відчути свою силу, зрозуміти, що їх мільйони, і «якщо мільйони будуть мовчати, то деякі одиниці і надалі будуть робити з нашого життя нікчемні речі».

«Головне, як показує досвід інших країн, не зупинятися. Бо влада розраховує на те, щоб ви зібралися, постояли декілька годин та поїхали додому», - додала вона.

При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, влада вочевидь розраховує, що в разі ухвалення Податкового кодексу в цілому «громадяни обітруться і будуть продовжувати займатися своїми буденними справами».

Як повідомляв УНІАН, за даними організаторів акції протесту, парламент пікетують понад 30 тис. осіб.