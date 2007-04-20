Симоненко пропонує вирішити по-іншому

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що не можна говорити про компроміс з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на мітингу прихильників коаліції на Майдані Незалежності.

«Компроміс - це взаємовигідна співпраця і домовленість між сторонами в ім`я третьої сторони – найголовнішої – народу України. Чи пропонує Президент сьогодні той компроміс, який буде вигідний народу України?», - заявив П.СИМОНЕНКО, додавши, що В.ЮЩЕНКО пропонує народу «зі своєї кишені заплатити мільярди гривень у вигляді підвищення цін і тарифів, розплатиться скороченням соціальних пільг».

«Він це хоче зробити тільки для того, щоб одержати владу», - сказав лідер комуністів.

«Чи можливо говорити про політичний компроміс з людиною, справа якої розглядається в суді. Він скоїв злочин, суд ще не виніс вирок, а він вимагає, щоб з ним домовлялися. Давайте по-іншому вирішимо – нехай Конституційний Суд дасть відповідь про конституційність чи неконституційність його указу, а потім вестимемо розмову», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На його думку, якщо КС прийме рішення про неконституційність указу, то необхідно зажадати від Президента заяви про відставку. «Як від людини, що порушувала Конституцію, переступила закон і волю народу», - зазначив він.

Лідер КПУ підкреслив, що якщо буде прийняте рішення на користь Президента, то необхідно на виборах зробити так, щоб Коаліція національної єдності одержала 300 місць, що дозволить змінити Конституцію і ліквідувати інститут Президента.